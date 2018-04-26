Abdullah Gül’ün çatı adaylığı formülüne gösterilen tepkiden sonra CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi, B planını devreye soktu.

Abdullah Gül’ün çatı adaylığı formülüne gösterilen tepkiden sonra CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi, B planını devreye soktu.



Aydınlık'tan Zihni Erdem'in haberine göre, çatı aday formülünün az bir ihtimal de olsa hala devreye girebileceği ifade ediliyor. Öte yandan kendi adayını çıkarma hazırlıkları da yapan CHP’de, cumhurbaşkanlığı seçimde parti içinden merkez sağdan da oy alabilecek isimler değerlendiriliyor. CHP seçimlerin birinci turunda adayının ikinci tura kalmasını sağlamaya çalışacak. Adayının ikinci tura kalması halinde bu aday etrafında diğer partilerle ittifak arayacak.



Kılıçdaroğlu tarif etti

Parti tabanından gelen tepkilerden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletvekilleri ile yaptığı toplantıda, Abdullah Gül’ün çatı aday olmayacağı sinyalini “Birinci turda herkes kendi adayını gösterecek” ifadeleriyle verdi. CHP’nin adayı ile ilgili isim vermeyen Kılıçdaroğlu, adayın nasıl biri olacağı ile ilgili şu tarifi yaptı: “Türkiye çok büyük bir krizin içinde. Böyle giderse bu kriz daha da büyüyecek. Adayımız bu krizi yöntemi bilecek aynı zamanda bir ba- şarı öyküsü olan, maliye politikalarını bilen, bilgili birikimi yüksek olan ve ülkeyi bu de- ğerlerle yönetebilecek birisi olacak. Sakin, saldırgan olmayacak. Kavgayı ben yapacağım, cumhurbaşkanı adayı yapmayacak.”



Büyükerşen mi aday?

Kılıçdaroğlu’nun bu tarifinden sonra CHP’de gözler maliyeci isimlere çevrildi. “Kavgayı bana bırakın” diyerek aday olmama sinyalini veren maliyeci kökenli Kılıçdaroğlu dışında, sırasıyla şu isimler üzerinde duruluyor: Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, İzmir Milletvekili eski Maliye Bakanı Zekeriya Temizel, Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili İlhan Kesici... CHP kulislerinde eski Başbakan Yardımcısı ve eski Maliye Bakanlarından Abdüllatif Şener adı da aday olarak geçiyor. Az bir ihtimal bile olsa hala AKP’de olan Ali Babacan’ın çatı aday gösterilebileceği belirtiliyor.



Kritik toplantı

CHP Genel Başkanı bir yandan diğer partilerle ittifak için görüşmeler yürütürken diğer yandan da parti örgütünün görüşünü almaya çalışıyor. Parti Meclisi ve Meclis grubundan yetki olan Kılıçdaroğlu, bugün ve yarın da Kayseri’de il başkanlarını görüşlerini alacak. Pazartesi günü MYK’yı toplayacak Kılıçdaroğlu, salı günü Meclis grubunu bir kez daha toplayacak. CHP’nin adayını bu toplantıda netleştirip çarşamba günü kamuoyuna açıklaması bekleniyor.





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