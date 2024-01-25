CHP'de adaylık krizi sürüyor

Antalya'da da DEM Parti’nin istemediği mevcut başkan Muhittin Böcek yerine Ümit Uysal isminin adaylık için öne çıktığı bildirildi.

Ne Antalya ne de İzmir açıklandı. CHP, yaşanan krizler nedeniyle 11 Ocak’tan beri Parti Meclisi’ni toplayamadı. İzmir, Antalya başta olmak üzere birçok yerde aday ismi hala belli değil.



Ulusal Kanal’ın edindiği bilgilere göre, İzmir’de Tunç Soyer ve Selin Sayek Böke ismi konuşuluyor. İzmir’de ilçe teşkilatları Soyer’in olmamasından yana ama Böke’ye de sıcak bakmıyor.



Bu nedenle 26 Ocak Cuma günü toplanması beklenen Parti Meclisi’nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayının açıklanmayacağı ifade edildi.



Diğer yandan Parti Sözcüsü Deniz Yücel ve İzmir’deki partililer arasında da gerilim tırmanmış durumda. İlçe belediyeler için kendi listesini oluşturduğu belirtilen Yücel’in önerileri teşkilatlar tarafından kabul görmüyor.



CHP’de bir diğer kriz yeri de Antalya. CHP ile görüşmelerini sürdüren Dem Parti Antalya’da mevcut başkan Muhittin Böcek’i istemiyor. CHP’nin de alternatif olarak Ümit Uysal’ı Cuma günü Antalya Büyükşehir için aday göstereceği iddia ediliyor.