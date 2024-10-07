CHP'de bel altı siyaset tartışması! Özgür Özel, iddia sahibi CHP'li gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulunacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yine bel altı siyaset ile gündemde. Bu kez hedef yine CHP Genel başkanı Özgür Özel...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay arasında ilişki olduğu iddiaları üzerine Özel'in savcılığıa suç duyurusu dilekçesi vermeye hazırladığı iddia edildi.

Özgür Özel, CHP üyesi gazeteci Ebru Küçükaydın'ın haberi üzerine harekete geçti. Özgür Özel, hakkındaki iddiayı ortaya atan ve sosyal medyada yayın gazeteciler Ebru Küçükaydın, Tolgahan Erdoğan ve Gökhan Özbek hakkında suç duyurusu yapacak.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın haberine göre Özgür Özel, suç duyurusu dilekçesini vermeden önce eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı. Çünkü iddiaları ortaya atan ve yayan Küçükaydın, Erdoğan ve Özbek, Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile nam salmış isimlerdi.

Şu ana kadar Ebru Küçükaydın, Tolgahan Erdoğan ve Gökhan Özbek soruşturma için savcılığa davet edilmedi.

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi de Özgür Özel'e karşı bir kumpas kurulduğunu yazdı. Deniz Baykal ve Muharrem İnce hakkında kurulan kumpasları da hatırlatan Selvi, CHP'nin Özel'e yeteri kadar sahip çıkmadığını belirtti.