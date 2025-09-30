CHP'de bir istifa daha! Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu partiden ayrıldığını açıkladı

Tekirdağ’da siyasetin gündemine oturan istifa haberi Hayrabolu’ndan geldi. Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrıldığını açıkladı. Kararını, CHP 39. Olağan Hayrabolu İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşmada duyuran Başoğlu, salonda bulunan partililere hitap etti.

Başoğlu konuşmasında, bağımsız bir şekilde siyasi hayatına devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu burada bitmeyecek, Allah'a ısmarladık, kendinize iyi bakın. Bir süre bağımsız olarak yoluma devam edeceğim. Hepinizi çok seviyorum. CHP'ye de başarılar diliyorum.”