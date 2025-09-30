CHP'de bir istifa daha! Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu partiden ayrıldığını açıkladı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde CHP saflarında siyaset yapan Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Başoğlu, bağımsız olarak yoluna devam edeceğini söyledi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
CHP'de bir istifa daha! Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu partiden ayrıldığını açıkladı
Yayınlanma: Güncellenme:

Tekirdağ’da siyasetin gündemine oturan istifa haberi Hayrabolu’ndan geldi. Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrıldığını açıkladı. Kararını, CHP 39. Olağan Hayrabolu İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşmada duyuran Başoğlu, salonda bulunan partililere hitap etti.

Başoğlu konuşmasında, bağımsız bir şekilde siyasi hayatına devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu burada bitmeyecek, Allah'a ısmarladık, kendinize iyi bakın. Bir süre bağımsız olarak yoluma devam edeceğim. Hepinizi çok seviyorum. CHP'ye de başarılar diliyorum.”

2 milyon TL’yi 32 gün vadeli hesaba yatırırsanız ne kazanırsınız? İşte bankaların faiz oranları ve getirileri2 milyon TL’yi 32 gün vadeli hesaba yatırırsanız ne kazanırsınız? İşte bankaların faiz oranları ve getirileriEkonomi
Eda Alanson’un ölümünü ilk kez anlattı! Mazhar Alanson’dan yürek burkan itirafEda Alanson’un ölümünü ilk kez anlattı! Mazhar Alanson’dan yürek burkan itirafGündem
chp
Günün Manşetleri
"İki yeni sondaj gemimizden ilki Mersin Taşucu'na ulaştı"
Hayrabolu Belediye Başkanı partiden ayrıldığını açıkladı
Perinçek'ten, Trump’ın Gazze planına tepki
Türkiye’nin dış borç stoku açıklandı!
Trump’tan Gazze için 20 maddelik kapsamlı barış planı
“İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi bu yıl ihaleye çıkıyor”
İzmir merkezli FETÖ operasyonu
CHP’de Mansur Yavaş’ın adaylık şartı netleşti
Aranan suçlular uluslararası operasyonla yakalandı
10 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor
Çok Okunanlar
10 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor 10 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor
Altın rekor tazeledi: 30 Eylül altın fiyatları Altın rekor tazeledi: 30 Eylül altın fiyatları
Kütahya ve Balıkesir beşik gibi sallanıyor: Dikkat, uzmanlar ne diyor? Kütahya ve Balıkesir beşik gibi sallanıyor: Dikkat, uzmanlar ne diyor?
2 milyon TL’yi 32 gün vadeli hesaba yatırırsanız ne kazanırsınız? 2 milyon TL’yi 32 gün vadeli hesaba yatırırsanız ne kazanırsınız?
30 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, Motorin ve LPG’de güncel rakamlar 30 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, Motorin ve LPG’de güncel rakamlar