CHP’de bir istifa daha: “Konuşma cesareti gösterdiğim için adımı deliye çıkarmaya çalıştılar”

CHP’li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Esengül Yılmaz Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

CHP’li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Esengül Yılmaz Gül, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Gül, Facebook üzerinden yayımladığı açıklamada, siyaseti hiçbir zaman makam için yapmadığını ve 26 yıldır CHP’ye emek verdiğini belirtti.

Açıklamasında parti içindeki bazı tutumlara tepki gösteren Gül, şu ifadeleri kullandı:

“Meclis grubundaki bazı arkadaşlarım kavgaların içine girmemek için beni öne sürmekten çekinmediler. Beykoz'a karşı olan sorumluluklarından kaçanların, yaşananların bedelini başkalarına yüklemesi ve sonunda kürsüye çıkıp konuşma cesareti gösterdiğim için benim adımı deliye çıkarmaya çalışması kabul edilebilir değildi.

İnsan, haksız yere yalnız bırakılmanın yanında bir de böyle bir haksızlıkla karşılaşınca kırgınlığı daha da büyüyor. Siyaseti hiçbir zaman kişisel kazanç için yapmadım. Ama herkesin kendi çıkarını öncelediği, pastadan alacağı payı düşündüğü, emeğin ve vefanın görünmez olduğu bir yerde kalmanın da artık bir anlamı kalmadı.”

