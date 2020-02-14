CHP'de 'boykot' ihracı

CHP'nin CNN Türk boykotuna uymayan üç isim hakkında parti yönetimi "ihraç" sürecini başlattı.

Eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal, İrem Çiçek ve eski CHP Genel Sekreter yardımcısı Mehmet Sevigen... İşte bu isimler CNN Türk'te ayrı ayrı tartışma programlarına katıldı.

CHP İl Başkanlığı vakit kaybetmeden harekete geçti.

Üç isim "parti politikaları ile bağdaşmayan tutum ve davranışlarından" dolayı kesin ihraç talebiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edildi. İsimler için gerekli kararların oy birliği ile alındığı öğrenildi. Disiplin sürecine ilişkin hazırlanan tebligatların da Kocasakal, Çiçek ve Sevigen’in adresinlerine gönderildiği bildirildi.

Konu, avukat İrem Çiçek'in gündemindeydi.

Çiçek, "CHP'de herhangi bir şekilde bir görevim yok. Alınan bu karara saygı duymakla birlikte hiçbir şekilde doğru bulmuyorum." dedi.

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Çiçek, ihracın, demokratik olmadığını söyledi.

İrem Çiçek, programa katılma nedenlerinden birini de FETÖ'nün siyasi ayağı ile ilgili tartışmalara katılmak olarak açıkladı.



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