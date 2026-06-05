CHP'de büyük rota ayrışması! Kılıçdaroğlu'ndan anti-emperyalist duruş, Özel'den Batı'ya mesaj

HaberTürk ekranlarında yayınlanan Eren Eğilmez'le Gerçek Fikri Ne programında, Özgür Özel'in Newsweek dergisinde yer alan makalesi ve aynı süreçte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Teori dergisinde yayımlanan yazısı üzerinden Türkiye’nin dış politika ve güvenlik yaklaşımı masaya yatırıldı. Programda, dergi tercihleri üzerinden siyasetin izlediği farklı rotalar tartışıldı.

Programın moderatörü Eren Eğilmez, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Teori dergisindeki makalesi ile Özgür Özel’in Newsweek dergisindeki metninin aynı hafta yayımlanmasına dikkat çekerek, bu yayınların odak noktalarındaki farklılığa şu sözlerle giriş yaptı:

"Efendim, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Newsweek dergisinde yayınlanan makalesiyle başlayalım. Dergi tercihi, yani Newsweek tercihinin kendisi, sadece içeriği değil, aslında bir mesajı var. O mesajın ne anlama geldiği üzerinde durmak istiyorum."

Eğilmez, Teori dergisinin "ABD Hegemonyasının Çöküşü" gibi dosyalarla ABD'nin bölgedeki rolünü sorgulayan kritik ve milli bir yayın olduğunu hatırlatarak, Newsweek dergisindeki makaleyi ise şöyle ayrıntılandırdı:

"Bakınız, Newsweek dergisi. 'Turkey's Democratic Crisis is Becoming a Security Crisis' yani 'Türkiye'nin Demokratik Krizi Bir Güvenlik Krizine Dönüşüyor' başlığıyla yazılmış bir makale. Sayın Gürsel Tekin, bu yazıdaki temel mesaj nedir? Yani burada sadece Türkiye'nin iç siyaseti mi anlatılıyor, yoksa Türkiye'nin Batı'yla, NATO'yla, Avrupa Birliği'yle ilişkilerine dair bir mesaj mı veriliyor?"

'İMDAT ÇIĞLIĞI MI, UYARI MI?'

Moderatörün sorusu üzerine söz alan Gürsel Tekin, makalenin uluslararası arenadaki konumunu savunurken şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi efendim, bir ülkenin ana muhalefet liderinin, ki kendisi aynı zamanda bir cumhurbaşkanı adayıdır, uluslararası arenada bir dergide, Newsweek gibi küresel bir mecrada görüşlerini ifade etmesi, dünyadaki, yani Batı'daki o 'demokratik kriz' algısını, Türkiye'deki hukuksuzlukları anlatması, aslında bir 'imdat' çığlığı mıdır, yoksa bir 'uyarı' mıdır? Orayı biraz açmak lazım. Sayın Kılıçdaroğlu, 'Mücadelemiz, aslında sadece bir iç siyaset meselesi değil, aynı zamanda NATO'nun ve AB'nin güvenliğini şekillendirecek bir demokratik zeminin Türkiye'de tesis edilmesidir' mesajını vermeye çalışıyor."

"NATO BAŞKENTLERİNE GÜVEN TAZELEME MESAJI MI?"

Konuşmaya müdahil olan Doç. Dr. M. Yalçın Yılmaz ise makalenin hedef kitlesini ve Batı eksenli yaklaşımını sorgulayan çok sert eleştirilerde bulundu:

"Ama şunu sormak lazım Eren Bey, Sayın Tekin'e... Yani bu makale Türkiye'deki vatandaşa mı sesleniyor, yoksa Batı'daki, yani o NATO başkentlerindeki karar vericilere mi? Eğer amaç Türkiye'deki bir sorunu çözmekse, neden adresi Newsweek oluyor? Yani bu, 'Bakın, biz iktidara gelirsek NATO'nun güvenliği için en güvenilir partner biz oluruz' demenin, yani o uluslararası mahfillere bir 'güven tazeleme' mesajı vermenin bir yöntemi mi?"

Gürsel Tekin, bu haklı eleştirilere ve Teori dergisinin temsil ettiği milli duruş karşısındaki eleştirel yaklaşıma karşı siyasetin küresel dilini şu sözlerle savunmaya çalıştı:

"Bakın Yalçın Bey, siyasetin dili, sadece yerel bir dil değildir. Küresel bir dünyada yaşıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bugün içine düştüğü o 'otoriterleşme' sarmalının, aslında bölgedeki güvenlik dengelerini de bozduğunu, Türkiye'nin Batı dünyasından koparılmasının, o ittifakın güvenliğini de zafiyete uğrattığını anlatıyor. Yani 'Batı bize baksın, bizi desteklesin' demiyor; 'Türkiye'nin demokratikleşmesi, sadece bizim meselemiz değil, sizin güvenliğinizin de meselesidir' diyor."

Tartışma, Eren Eğilmez'in "Peki, dergi tercihi üzerinden bir okuma daha yapalım..." sözleriyle devam ederken, Teori dergisinin emperyalizm karşıtı net duruşu ile Newsweek üzerinden yürütülen Batı eksenli siyasetin siyasetteki derin yansımaları izleyicilerin dikkatine sunuldu.