Aydınlık gazetesi yazarı usta gazeteci İsmet Özçelik yazdı: CHP’de değişim mi, değişiklik mi?

CHP’de gerilim yüksek. Partide olağanüstü kurultay mücadelesi sürüyor. Genel merkez yönetimi imzalar “eksik” derken, muhalifler “tamam” diyor. Genel merkez yöneticilerinin morali bozuk. Bu da gerekli imzanın toplandığını işaret ediyor.



Partide daha önce yaşananlar tekrar yaşanmaya başladı. Olağanüstü kurultaya karşı çıkan işadamları sahneye çıktı. Önemli bir bölümü “seçilmiş” değil, “atanmış”. Hareketin arkasında Kılıçdaroğlu ekibinin olduğu hemen anlaşılıyor.



Büroda, “kısa süre içinde milletvekilleri de açıklama yapar” diye konuşurken 129 milletvekili imzalı bildiri geldi. İl başkanlarının açıklamasına destek verildi.

Bunlar CHP kurultaylarının klasiği...



İMZALARIN HEPSİ İNCE İÇİN DEĞİL



Kulislere bakılırsa imzalar tamam gibi. Ancak verilen imzaların tamamı “Muharrem İnce’ye oy” anlamına gelmiyor.



Olağanüstü kurultay için imza verenler arasında çok farklı görüş savunanlar var. Hem Kılıçdaroğlu’na, hem de İnce’ye soğuk bakan delegelerin de olağanüstü kurultay için imza verdikleri biliniyor.



PARTİYİ KURTARMAK



Dün bu düşüncede olan bir grup delege ile sohbet ettim. Aralarında Alevi kökenliler de vardı. Seçimlerde alınan yenilgi morallerini bozmuş. “Partiyi kurtarmak”tan söz ettiler.



Kılıçdaroğlu ile yola devam etmenin patinaj olduğunu vurguladılar. Ancak, İnce konusunda da kafaları karışık. Hem de çok karışık. İnce’nin seçim kampanyası sırasında HDP’ye karşı tavrı onların deyimiyle midelerini bulandırmış.



Çin, Rusya, Venezuela, ... gibi ABD ile mücadele eden ülkeler için söylediklerini hâlâ anlayabilmiş değiller.



“Bu işte bir bit yeniği var” deyip durdular.



DEĞİŞİKLİK DEĞİL, DEĞİŞİM İSTİYORUZ



“Altı Ok” ve Atatürk konusunda kafaları net. 24 Haziran’da alınan yenilgiyi, Kılıçdaroğlu ve İnce’nin PKK/HDP ve FETÖ politikalarına bağlıyorlar.



Çok örgütlü olmadıkları hemen anlaşılıyor. Olağanüstü kurultay sürecinin çok hızlı geliştiğini düşünüyorlar. “Ne yapacaklarını” sordum. Şöyle özetlediler:



“Biz CHP’de değişiklik değil, değişim istiyoruz. Kılıçdaroğlu-İnce kıskacının içine girmek istemiyoruz. Aslında bizim gibi düşünenlerin sayısı çok. Ama iş yarışa döküldüğü için delegenin sağlıklı düşünmesi engelleniyor.”



CHP’de hamurun daha çok su çekeceği açıkça görülüyor.



İRAN’DAN TÜRKİYE NASIL GÖRÜNÜYOR



İran ABD’nin ambargo kararına karşı Türkiye’nin tavrını yakından izliyor. Yapılan açıklamalar anında değerlendiriliyor. Her seviyeden görüşler not ediliyor.



İran’dan yeni dönen bir Türk işadamı ile İran’ı konuştuk. İran’da devletin üst düzey yöneticileriyle de görüşebilen biri. “İran’dan Türkiye’nin nasıl göründüğünü” sordum. İki cümleyle özetledi:

“Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun ABD’nin İran’a ambargo kararı ile ilgili açıklamalarından memnunlar. Ama TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun ABD Hazine Bakan Yardımcısının katıldığı toplantıda yaptığı konuşmadan kaygı duymuşlar.”

İlgililere duyurulur.



KÖPEKLER HAVLIYORSA



Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes’le dünyada yaşanan gelişmeleri ve ABD’nin Venezuella, İran, Türkiye gibi ülkelere baskılarını ele aldık.



Jose Gregorio Bracho Reyes Venezuela’nın da, Türkiye’nin de ABD’ye direneceğini vurguladı. “Bizi birleştiren nedenlerden biri de emperyalizme karşı mücadelemiz” dedi.

Trump yönetiminin çıkışlarını da şöyle değerlendirdi: “Don Kişot Sanço’ya ‘Köpekler havlıyorsa doğru yoldayız’ demiş. Şu anda yaşananlar da bu!”