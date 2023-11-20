CHP'de Delege Borsası Tartışması Sürüyor

CHP’deki ‘delege borsası’ iddiaları CHP’yi sallamaya devam ediyor. Ulusal Kanal’a konuşan CHP üyesi Tolgahan Erdoğan kurultay öncesi delegelere verilen rüşvetleri ve vaatleri anlattı. Öte yandan İmamoğlu’na yakın isimlerle kadroların doldurulduğuna dikkat çekti.

CHP'de Delege Borsası Tartışması Sürüyor
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Olaylı geçen CHP Kurultayının ardından delegelerin ikna sürecinde rüşvetin, hediyelerin havada uçuştuğu, karşılıklı al-verlerin yapıldığı iddiaları gündem oldu.

Ayrıntıları CHP Üyesi Tolgahan Erdoğan Ulusal Kanal’a anlattı. Kurultay öncesi Parti meclisi için 300’den fazla kişiye söz verildiği ve yerel seçimlerde adaylık vaat edilenlerin gün yüzüne çıktığını söyledi.

‘Kirli Pazarlıklar yapıldı’ diyen Erdoğan, pazarlıkların bütçesinin de 29 Ekim etkinlik giderleri olarak gösterilen tutarlardan çıkartıldığını iddia etti.

Öte yandan CHP’de çift başkanlık döneminin başladığına işaret eden Erdoğan, İmamoğlu’na yakın isimlerin CHP kadrolarını doldurduğunu söyledi.

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