CHP'de Delege Borsası Tartışması Sürüyor



Olaylı geçen CHP Kurultayının ardından delegelerin ikna sürecinde rüşvetin, hediyelerin havada uçuştuğu, karşılıklı al-verlerin yapıldığı iddiaları gündem oldu.



Ayrıntıları CHP Üyesi Tolgahan Erdoğan Ulusal Kanal’a anlattı. Kurultay öncesi Parti meclisi için 300’den fazla kişiye söz verildiği ve yerel seçimlerde adaylık vaat edilenlerin gün yüzüne çıktığını söyledi.



‘Kirli Pazarlıklar yapıldı’ diyen Erdoğan, pazarlıkların bütçesinin de 29 Ekim etkinlik giderleri olarak gösterilen tutarlardan çıkartıldığını iddia etti.



Öte yandan CHP’de çift başkanlık döneminin başladığına işaret eden Erdoğan, İmamoğlu’na yakın isimlerin CHP kadrolarını doldurduğunu söyledi.



