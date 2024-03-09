CHP'de DEM telaşı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Burcu Köksal'ın açıklamalarını toparlama telaşı sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun Burcu Köksal çıkışı için "doğru buluyorum, rızam var" dedi. Özel, Köksal'ın çıkışının İstanbul seçimi için sıkıntı yaratabileceğini söyledi.

CHP'de DEM telaşı!
Editör: Yağmur Biçen

Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Her gün yeni krizlerle gündeme gelen CHP'de Burcu Köksal tartışmaları sürüyor.


CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burcu Köksal'ın "Belediye kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık" ifadelerini "yol kazası" olarak değerlendirdi.

Özel, Ekrem İmamoğlu'nun Burcu Köksal'a yönelik "kendine başka parti bulacak" sözlerine kendisinin rızası olduğunun altını çizdi. Özel, İmamoğlu'nun söylemini kendisinin söyleyemeyeceğini, bu durumda Burcu Köksal'la iplerin kopabileceğini de söyledi.

Özel, Köksal'ın çıkışının İstanbul seçimi için sıkıntı yaratabileceğini de belirtti.

Özgür Özel'den Dem Parti'ye Ankara garantisi!Özgür Özel'den Dem Parti'ye Ankara garantisi!Yurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Özgür Özel # 31 mart seçimleri
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