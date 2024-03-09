CHP'de DEM telaşı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Her gün yeni krizlerle gündeme gelen CHP'de Burcu Köksal tartışmaları sürüyor.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burcu Köksal'ın "Belediye kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık" ifadelerini "yol kazası" olarak değerlendirdi.



Özel, Ekrem İmamoğlu'nun Burcu Köksal'a yönelik "kendine başka parti bulacak" sözlerine kendisinin rızası olduğunun altını çizdi. Özel, İmamoğlu'nun söylemini kendisinin söyleyemeyeceğini, bu durumda Burcu Köksal'la iplerin kopabileceğini de söyledi.

Özel, Köksal'ın çıkışının İstanbul seçimi için sıkıntı yaratabileceğini de belirtti.