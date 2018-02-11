CHP’de olağan kurultayın ardından yapılan ilk Parti Meclisi toplantısında sert tartışmalar yaşandı. Tartışmalara, iftira suçlamasından dolayı partiden ihraç edilen Aylin Nazlıaka’nın bağışlanması talebi neden oldu. Öneri yaşanan gerilim üzerine geri çekildi.

Tartışmalarla geçen kurultayın ardından kulislerde “CHP’deki tartışmalar devam eder mi?” sorusuna yanıt aranırken, CHP Parti Meclisi'nin ilk toplantısı tartışmalarla başladı.



CHP’de 36’ıncı olağan kurultayda belirlenen Parti Meclisinin 10 Şubat'ta yaptığı ilk toplantısına sert tartışmalar damgasını vurdu.



Tartışmaların nedeni ise iftira suçlamasıyla partiden ihraç edilen bağımsız Ankara milletvekili Aylin Nazlıaka’nın bağışlanma talebi oldu.



Nazlıaka’nın Ankara milletvekili Necati Yılmaz’ı Meclis’teki odasından Atatürk resmini indirmekle suçladığı iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından da Nazlıaka CHP’den ihraç edilmişti.



300 delege Nazlıaka’nın bağışlanması için Parti Meclisi'ne başvurdu. Yapılan ilk toplantıda çok sayıda isim bu talebe karşı çıktı. Bazı PM üyeleri, Nazlıaka’nın özür dilese de CHP’ye dönmemesi gerektiğini savundu. Tartışmaların alevlenmesi üzerine öneri geri çekildi. Konunun MYK’da tartışıldıktan sonra uygun görülmesi halinde PM’ye getirilmesine karar verildi.



Kurultayın ardından yapılan ilk Parti Meclis’i toplantısının yaşanan bu gerilim, CHP kulislerinde “Tartışmalar büyür” görüşüne neden oldu.



Öte yandan, ilk Parti Meclisi toplantısının ardından gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun belirleyeceği MYK’da. Kılıçdaroğlu’nun A takımının Pazar ya da Pazartesi günü belirlenmesi bekleniyor.



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