Siyasi partilerde yerel seçim stratejileri için Ekim ayı kritik. AKP’nin 27’inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Kızılcahamam’da başladı. Toplantıda belediye başkan adaylarının nasıl belirleneceği masaya yatırılıyor. CHP’de ise gözler 13 Ekim’de yapılacak Parti Meclisi toplantısında.

AKP’de yöntem, CHP’de ise adaylar belirlenecek.



2019 Mart ayında yapılması öngörülen yerel seçimler öncesi partilerdeki hareketlilik üst düzeyde.



İktidar partisinde 27’inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Kızılcahamam’da başladı. 7 Ekim’e kadar sürecek toplantıya bakanlar, milletvekilleri, genel merkez yöneticileri ve parti kurucuları katılacak.



Toplantının ana gündemi ise yerel seçimler. Milliyet’in haberine göre kampta sahadan gelen talepler masaya yatırılacak. Teşkilatlardan adaylığı düşünenlerin talepleri alınacak ve ortak değerlendirmeye tabii tutulacak.



AKP’de bir yandan da ittifak hesapları yapılıyor. MHP ile ittifak kurulmasının olası sonuçları rapor haline getirilecek ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulacak.



CHP’de ise Ekim ayı oldukça kritik. Dikkatler 13 Ekim’de yapılacak Parti Meclisi toplantısında. Ulusal Kanal’ın edindiği bilgilere göre, toplantıda adayların belirlenmesi için yöntem tartışılacak. Büyük oranda Merkez yoklamasına göre adayların belirleneceğini söyleyen kaynaklara göre toplantıdan ön seçim kararının çıkması mümkün gözükmüyor.



Parti içi muhalefetin ön seçim yapılması için kulis yaptığını belirten kaynaklar, Parti Meclisi’nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na aday belirleme yetkisi vereceği görüşünde.



CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu’nun bazı bölgelerde ön seçim yapabileceği de değerlendiriliyor. Ancak adayların çoğunun merkez yoklamasıyla belirleneceğine dikkat çekiliyor.



CHP’de 19 Ekim aday başvuruları için son tarih. Takvime göre, aday başvurusu yapmak isteyen il, ilçe yöneticileri ise 12 Ekim’e kadar görevinden istifa etmek zorunda.



Kulislerde CHP ile İyi Parti arasındaki ittifak arayışlarının ise arttığı ifade ediliyor. Özellikle büyükşehirlerde yapılacak ittifaklar için parti liderlerinin temasta olduğu öne sürülüyor.



CHP’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise HDP’ye destek olup olmayacağı merak konusu. Kulislerde HDP’ye destek söylemlerinin CHP’ye zarar verdiği görüşü hakim.





ulusal.com.tr