CHP'de ihraç kararı! Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek disipline sevk edildi

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı resmi açıklamayla süreci kamuoyuna duyuran CHP Genel Sekreteri Rıfat Nalbantoğlu, parti disiplini ve kurumsal ahlak vurgusu yaptı. Nalbantoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin temel ilkeleri, parti tüzüğü ve örgüt disiplini doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında ortaya çıkan tutum ve davranışların parti ilkeleriyle bağdaşmadığı kanaatine varılmıştır. Bu kapsamda, ilgili belediye başkanı hakkında tedbirli olarak 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk işlemi başlatılmıştır."

Sürecin CHP Tüzüğü'nün öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde, hukukun üstünlüğü ile savunma hakkı gözetilerek yürütüleceğini belirten Nalbantoğlu, partinin ilkelerine aykırı hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyeceğini ve siyasi ahlak anlayışının kararlılıkla korunacağını vurguladı.