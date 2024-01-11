CHP'de İktidar Krizi Büyüyor! Özgür Özel İşlevsiz Mi?



CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu aday listeleri üzerinden partiye hakimiyet kurma yarışı içinde.



Bu süreçte İmamoğlu'nun listelere müdahale ettiği biliniyor.



Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çalışma ekibinde yer alan Tolgahan Erdoğan, İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı olmak için planları olduğunu gündeme taşıdı.

Ekrem İmamoğlu'nun partide hakimiyet kurmaya çalıştığına dikkat çeken Erdoğan, Özgür Özel'in partide işlevsiz olduğunu söyledi.



Erdoğan, 37 parti meclisi üyesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığını öne sürdü.



Tolgahan Erdoğan, hem İmamoğlu'nun hem de Özel'in DEM Parti ile ciddi pazarlıklar içinde olduğunu belirtti.