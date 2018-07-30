CHP'de kurultay için toplanması gereken imza süresi bugün 17.30 itibariyle sona erdi. Peki Kurultay için yeterli sayıda imza toplandı mı? CHP'li muhaliflerden ilk açıklama geldi





Sosyal medya hesabı twitter üzerinden açıklama yapan Tüzün, destek veren tüm delegelere teşekkür etti.



Tüzün'ün paylaştığı o mesaj şöyle:



Bugün saat 17.30’da imza verme işlemi sona ermiştir. Noter Tasdikli yeterli sayıda imzayı birleştirerek Perşembe günü Genel Merkezimize teslim edeceğiz. #DeğisimveUmutKurultayı’na destek veren tüm Delegelerimize yürekten teşekkür ederiz. #değişimumuttur

Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü kurultaya gitmesi için toplanması gereken imza sayısı CHP'li muhaliflere göre tamamlandı. CHP'li Yaşar Tüzün imzaların toplandığını, perşembe günü Genel Merkez'e gönderileceğini bildirdi.Sosyal medya hesabı twitter üzerinden açıklama yapan Tüzün, destek veren tüm delegelere teşekkür etti.Tüzün'ün paylaştığı o mesaj şöyle:Bugün saat 17.30’da imza verme işlemi sona ermiştir. Noter Tasdikli yeterli sayıda imzayı birleştirerek Perşembe günü Genel Merkezimize teslim edeceğiz. #DeğisimveUmutKurultayı’na destek veren tüm Delegelerimize yürekten teşekkür ederiz. #değişimumuttur