Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki istifalar sürüyor. Son olarak İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi Genel Sekreterlik görevinden istifa etti. Hamzaçebi'nin yanı sıra İzmir'de Selçuk teşkilatı, Tekirdağ'da ise Çorlu ilçe başkan ve yöneticileri görevlerinden ayrıldı. Adana Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal ise CHP ile tamamen yollarını ayırdı.

Yönetim krizi yaşayan CHP'de istifalar gelmeye devam ediyor.



Son istifa Genel Merkez düzeyinde yaşandı. İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi Genel Sekreterlik görevinden istifa etti.



Hamzeçebi'nin Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy adaylarına karşı olduğu, ancak tepkisine olumlu dönüş olmayınca görevi bıraktığı belirtildi.



Hamzaçebi'nin yanı sıra İzmir'de Selçuk teşkilatı, Tekirdağ'da ise Çorlu ilçe başkan ve yöneticileri de görevlerinden ayrıldı.



Görevinden ayrılan CHP Selçuk İlçe Başkanı Merve Çalışkan Yeşilyurt parti genel merkezinin antidemokratik bir tavır içinde olduğunu söyledi.



Çorlu'da görevi bırakan İlçe Başkanı Tolga Kerem Dönmezer'in hedefinde de genel merkez vardı. Dönmezer, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve MYK üyelerinin süreci yönetemediğini belirtti.



Bir istifa haberi de Adana'dan geldi. Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal CHP ile tamamen yollarını ayırdığını kaydetti. Ünal, CHP'nin antidemokratik bir yaklaşımla yönetilmek istendiğini kaydetti.



CHP Grup Başkanvekil Özgür Özel'in "mafya" olarak nitelediği Mehmet Fatih Bucak'ın CHP'nin Siverek adayı olması parti için tepkilerle karşılanmıştı. Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre Bucak'a Elazığ Milletvekili Gürsel Erol referans oldu.



İçişleri Bakanlığı'nın görevden uzaklaştırdığı Battal İlgezdi'nin yeniden aday yapılmasına ve Maltepe adayı Ali Kılıç'a parti tabanındaki tepkiler dinmek bilmiyor.



Parti içinde Erdoğan Toprak'a da eleştiri okları çevrilmiş durumda. Zira Parti Meclisi üyesi olan Toprak, Beşiktaş ve Kartal adaylarının belirlenmesinde etkili olmuştu. Her iki ilçe adayının da Erdoğan Toprak'ın yeğeni olduğu ortaya çıktı.



Beyoğlu adayı Alper Taş'a da tepkiler artıyor. Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek, 9 Şubat'ta bir grup CHP'li ile birlikte Alper Taş'a karşı basın toplantısı düzenleyecek.



Bu arada Ankara'nın ilçe adaylarının belirlenmesinde ise Parti Meclisi üyesi Tekin Bingöl ile Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ağırlığını koyduğu öğrenildi.





ulusal.com.tr