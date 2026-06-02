CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sı belli oldu

Genel Merkez'de düzenlenen basın toplantısında yeni dönemin çalışma şemasını kamuoyuyla paylaşan CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "Kurulumuz 19 arkadaşımızdan oluşuyor. 3 tane görevimiz kurul olarak değerlendirilecek. Sorumlu bir genel başkan yardımcısı olmayacak. Bunlar ekonomi politikaları, dış politika ve hukuk-seçim işleri birimleri" açıklamasını yaptı.

İŞTE KILIÇDAROĞLU'NUN YENİ A TAKIMI

1. Kemal Kılıçdaroğlu (Genel Başkan)

2. Rıfat Turuntay Nalbantoğlu (Genel Sekreter)

3. Orhan Sarıbal (Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı)

4. Bülent Kuşoğlu (İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı/Sayman)

5. Müslim Sarı (Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı)

6.Semra Dinçer (Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı)

7. Deniz Demir (Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı)

8. Prof. Dr. Ali Rıza Erbay (Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı)

9. Cemal Canpolat (İşveren Sendikaları ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı)

10. Necdet Saraç (Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı)

11. Yıldırım Kaya (Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı)

12. Hasan Efe Uyar (Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı)

13. Berhan Şimşek (Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı)

14. Devrim Barış Çelik (Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı)

15. Ahmet Hakan Uyanık (Arge ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı)

16. Nevaf Bilek (Bölgesel Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı)

17. Adnan Demirci (İşçi Sendikaları ve STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı)

18. Tahsin Tarhan (Sanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı)

19. Gamze Akkuş İlgezdi (İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı)