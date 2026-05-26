CHP’de kritik zirvenin tarihi belli oldu! İşte Kılıçdaroğlu'nun listesindeki isimler

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), partinin yeni yönetim şemasını çizmek ve kurmay kadrosunu belirlemek üzere 1 Haziran Pazartesi günü olağanüstü gündemle toplanıyor. Kritik zirvede yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlenecek, görev dağılımı yapılacak ve parti içi ihraç süreçleri resmen masaya yatırılacak.

1 Haziran Saat 11.00: Kılıçdaroğlu Yeni MYK'sını Seçecek

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, büyük merakla beklenen PM toplantısının 1 Haziran Pazartesi günü saat 11.00'de başlaması planlanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilecek bu kritik toplantının ana gündem maddesini, 60 kişilik PM üyeleri arasından seçilecek yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) oluşturacak. Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun partiyi seçime ve yeni döneme götürecek "A Takımı" belirlenerek partideki yeni görev dağılımı gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanları ve Meclis Grubu Listeden Düştü!

Mahkeme kararıyla dönemin PM'sine hukuken görev iadesi yapılmasına rağmen, o süreçte PM'de yer alan birçok ağır top, farklı hukuki ve siyasi gerekçeler ile tüzük kuralları nedeniyle 60 kişilik yeni PM listesinde görev alamayacak. Listeden düşen isimler şu şekilde şekillendi:

Belediye Başkanı Seçildikleri İçin Üyelikleri Düşenler: Yerel seçimlerde belediye başkanı seçilmeleri nedeniyle tüzük gereği PM üyelikleri düşen isimler:

Onursal Adıgüzel (Ataşehir Belediye Başkanı)

Ahmet Akın (Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı)

Muharrem Erkek (Çanakkale Belediye Başkanı)

Hasan Baltacı (Kastamonu Belediye Başkanı)

Candan Yüceer (Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı)

TBMM ve Parti Grubundaki Resmi Görevleri Nedeniyle Yer Alamayacaklar: Tüzük gereği, Meclis bünyesindeki resmi görevleri sebebiyle PM'de yer bulamayacak isimler:

Tekin Bingöl (TBMM Başkanvekili)

Gülizar Biçer Karaca (TBMM Başkanvekili)

Ali Mahir Başarır (CHP Grup Başkanvekili)

Gökhan Günaydın (CHP Grup Başkanvekili)

Murat Emir (CHP Grup Başkanvekili)

İstifa ve Vefat Durumları: Ayrıca, Eren Erdem partiden istifa etmesi nedeniyle, eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık ise vefat etmesi sebebiyle yeni oluşturulacak listede yer almayacak.

Boş Sandalyelere Yedek Üyeler Çağrılacak: "Mehmet Ali Çelebi" Engeli

Eksilen PM üyelikleri için partinin resmi tüzüğü devreye girecek. Tüzük hükümlerine göre, mahkeme kararıyla geçerli sayılan dönemin Olağan Kurultayı'nda alınan oy oranları baz alınarak, yedek üyeler sırasıyla PM'ye davet edilecek.

Ancak o dönem PM yedek listesinde yer alan, daha sonraki süreçte CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen ve şu an AK Parti İzmir Milletvekili olan Mehmet Ali Çelebi, 15 kişilik yedek üye listesinden düşürüldüğü için CHP PM listesine dahil edilmeyecek.

Saat 15.00: Yüksek Disiplin Kurulu İhraç Talepleri İçin Toplanıyor

Partideki kritik mesai sadece kurmay belirlenmesiyle sınırlı kalmayacak. Aynı gün saat 15.00'te Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) da toplanması planlanıyor. Siyasi kulisleri hareketlendiren bu YDK toplantısında, genel merkezin devir teslimi sürecinde yaşanan krizler, tüzük ihlalleri ve parti içi disiplin süreçleri masaya yatırılacak; gündemde bulunan ve parti içindeki muhalif kanadı yakından ilgilendiren çeşitli ihraç talepleri resmen karara bağlanacak.