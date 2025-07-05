CHP'de kriz zirvesi! Özel, MYK'yı topladı

CHP’li 3 büyükşehir belediyesine sabaha karşı düzenlenen operasyonların ardından, Genel Başkan Özgür Özel parti yönetimini acil olarak toplantıya çağırdı. MYK, saat 10.30’da olağanüstü gündemle toplandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
CHP'de kriz zirvesi! Özel, MYK'yı topladı
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Bu sabah saatlerinde CHP’li üç büyükşehir belediyesine Adana, Antalya ve Adıyaman yönelik operasyon düzenlendi. Gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’nde olağanüstü hareketliliğe yol açtı.

Operasyonların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin en yetkili karar organı olan Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) olağanüstü toplantıya çağırdı.

Haber Global'e göre, toplantı sabah saat 10.30’da başladı.

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