CHP'de kurultaya günler kala, liste savaşları başladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dışında 3 aday adayının çıktığı kurultayda 4 listenin yarışacağı belirtiliyor. Kurultay'da en büyük mücadelenin Parti Meclisi'ne girmek için yaşanacağı ifade ediliyor.

CHP’de kurultay öncesi liste savaşları yaşanıyor.



Ana muhalefet partisi 3-4 Şubat’ta 36’ıncı Olağan Kurultayı’nı gerçekleştirecek.



Kurultayda bin 270'e yakın delege oy kullanacak. Adaylık için ise toplam delegenin yüzde 10’u kadar imza gerekiyor. İmzaları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin topladığı ifade ediliyor.



Kurultaya sayılı günler kala liste savaşları başladı. Hedef 60 kişilik Parti Meclisi’nde yer alabilmek. Ulusal Kanal’ın edindiği bilgilere göre, Kurultay'da Kılıçdaroğlu'nun çıkaracağı anahtar listenin yanı sıra, muhalifler de 3 liste ile yarışa girecek. Şu anda görev yapan Parti Meclisi'nden 45'e yakın ismin ise değişeceği iddia ediliyor.



Kurultayın yaklaşmasıyla birlikte Genel Başkan adayı olacak İnce de çalışmalarını hızlandırdı. İnce ile 8 milletvekili ile Çankaya'da bir restoranda bir araya geldi, kurultaya ilişkin görüş alışverişinde bulundu.



Haber: Ünsal Ergel ​

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