CHP'de Genel Başkanlık yarışı genel merkez ve muhalefetin karşılıklı hamleleriyle devam ediyor. Genel Merkez “yerel seçim” kozunu kullanırken, parti içi muhalefet ise olağanüstü kurultayı toplamak için delegeleri ikna etmeye çalışıyor. Kulislerde, Muharrem İnce için delege imzalarının önümüzdeki hafta toplanmaya başlayacağı konuşuluyor.

Muhalefet imza sürecinin başlayacağını ilan edecek, mevcut yönetim ise “seçimler yaklaşıyor“ kozunu öne çıkartacak.



CHP’de Genel Başkanlık yarışı tarafların çalışmalarıyla devam ediyor.



Önce CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ardından ise Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen Genel Başkanlığa adaylık sinyali vermişti.



İnce ve Pekşen’in çıkışının ardından genel merkez ve parti içi muhalefet çalışmalarını hızlandırdı.



İnce’ye yakın isimlerin Genel Merkez’in kurultaya gitmemesi halinde delege imzalarının toplanacağını ilan etmesi bekleniyor. Ulusal Kanal’a konuşan İnce’ye yakın isimler, takvim olarak da gelecek hafta Salı ya da Çarşamba gününe işaret ediyor.



Edinilen bilgilere göre, parti içi muhalefet gayri resmi olarak hangi delegenin olağanüstü kurultay için imza vereceğini kayıt altına almaya başladı. Bu kapsamda İnce’ye geçmiş kongrelerde imza veren delegelerden taahhüt alınmaya çalışılıyor. Kılıçdaroğlu’na kurultay restini çekmesinin ardından İnce de ziyarete gittiği kentlerde delegelerle yakın temas kuruyor. Yalnızca Kılıçdaroğlu’na yakın delegeler ikna edilmeye çalışılmıyor, aynı zamanda Kılıçdaroğlu’nun A Takımı da mercek altında…MYK üyeleri ile bu konuda temas sağlandığı iddia ediliyor.



Gürsel Erol ile “disiplin” kartını masaya koyan Genel Merkez ise parti teşkilatları ve delegelere olağanüstü kurultayın ihtiyaç olmadığını anlatıyor. Yerel seçimlerin yaklaştığına dikkat çeken mevcut yönetim ayrıca “yaz aylarının soğuk gündemini” de “kurultayın yapılmayacağı” görüşüne gerekçe olarak dillendiriyor.







HABER: ERAY ÇELEBİ

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