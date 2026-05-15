CHP'de mutlak butlan davası: “Mahkemeden kurultay iptali kararı her an çıkabilir”

Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan ve Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayı’na yönelik devam eden "mutlak butlan" davasına ilişkin önemli kulis bilgilerini ve iddiaları paylaştı.

KURULTAYDAKİ 18 OY FARKI MAHKEMELİK OLDU

Zafer Şahin, 13 yıllık Kılıçdaroğlu döneminin sona ererek Özgür Özel genel başkanlığındaki dönemin başladığı kurultayın ardından partinin ortadan ikiye ayrıldığını belirtti. Kurultayın ilk tur seçimlerinde Özgür Özel’in 682, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise 664 oy aldığını hatırlatan Şahin, aradaki 18 oyluk farkın ardından başlayan "mutlak butlan" davasının şu an istinaf incelemesinde olduğunu ve kararın her an çıkabileceğini ifade etti.

"ETKİN PİŞMANLIK" İFADELERİ DOSYAYA EKLENDİ

Gökhan Günaydın, Muhittin Böcek ve Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında verdikleri ek ifadelerin Ankara’daki "mutlak butlan" dosyasına gönderildiğini belirten Şahin, Yalım'ın dosyaya giren beyanlarının kritik olduğunu kaydetti:

"Yalım'ın ifadesindeki 'CHP'nin 38. Olağan Kurultayı öncesinde yapılan il kongrelerinde, Özgür Özel'in genel başkanlığına destek olunması yönünde delegelerle görüşmek için Diyarbakır, Van, Aydın, Denizli, Aksaray, Yozgat, Mersin ve hatırlayamadığım 40 civarında ile giderek delegelerle görüştüm.' şeklindeki beyanları kritik. Çünkü Yalım, devamında bazı delegelerin çocuklarının Özel'e destek karşılığında belediyelerde işe alındığını ve bu durumun SGK kayıtlarının incelenmesi halinde ispatlanabileceğini söylüyor."

100'ÜN ÜZERİNDE DELEGE YAKINININ İŞE ALINDIĞI İDDİASI

Şahin, ulaştığı kulis bilgisini paylaşarak, 4-5 Kasım 2023'teki kurultayın ardından, kurultay delegelerinin birinci derece yakını olan ve CHP'li belediyelerde işe başlayan 100'ün üzerinde ismin SGK kayıtları üzerinden tespit edildiğini iddia etti:

"Bir kulis bilgisi olarak aktaralım. 4-5 Kasım 2023'teki kurultaydan sonra kurultay delegelerinin birinci derece yakını olup CHP'li belediyelerde işbaşı yapan 100'ün üzerinde isim tespit edilmiş durumda."

"DELEGENİN İRADESİ FESATA UĞRADI"

Davanın şu an istinaf incelemesinde olduğunu ve kararın her an çıkabileceğini vurgulayan Zafer Şahin, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Hukuk bu durumu “Delegenin iradesinin fesata uğraması” olarak yorumluyor. Yani mahkeme somut delillerle “İradesi fesata uğramış delege sayısının sonuca etkili olduğu” kanaatine varırsa mutlak butlan çıkar… Hem de Temmuz’u beklemeden"