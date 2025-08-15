CHP'de neler oluyor? Görevinden alındı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılmasının ardından, CHP’de istifa ve görevden alma dalgası başladı.

Çerçioğlu ile birlikte Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ve Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya’nın da AK Parti saflarına geçmesi, CHP Aydın teşkilatında hareketliliğe yol açtı.

Partide yaşanan gelişmelerin ardından CHP Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı ve CHP Kuyucak İlçe Başkanı Özgür Yöreli görevlerinden alındı.

Kuyucak İlçe Başkanı Özgür Yöreli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“11.12.2023 tarihinden beri yürütmekte olduğum İlçe Başkanlığı görevinden alınmış bulunmaktayım. Cumhuriyet Halk Partililiğim aynı heyecanla devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarım.”

