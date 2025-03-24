CHP’de Olağanüstü Kurultay iptali için hukuki başvuru yapıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin olağanüstü kurultaya gideceğini duyurmuştu. Özel, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Bugün, yeni bir tasarruf ve girişimle Cumhuriyet Halk Partisi’ne kayyum atayarak pazar günkü seçime engel olmaya çalışanların, yazı yazanların ve 'binalar dışında oy kullanılamaz' gibi hazırlıklarını da gördük. Buna karşı olarak bugün aldığımız kararı ve resmi kayıtlara girmiş başvurumuzu büyük bir memnuniyetle sizlere açıklamak isterim. Tüzüğümüzün Genel Başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiye dayanarak, 48'inci maddenin 6'ncı fıkrası gereğince, orada tayin edilen en kısa süreyi kullanarak, 15 gün sonra Olağanüstü Kurultay kararı aldığımızı, partiyi Olağanüstü Kurultay'a götürmek suretiyle kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi tüm Türkiye'ye ilan ederim. Bundan sonra, 15 gün sonra, 6 Nisan günü, her birinin kişisel ve partili namuslarına kefil olduğum Cumhuriyet Halk Partisi delegeleri, kurultay sandığının başına geçecek ve Atatürk’ün kurduğu partiye kayyum atanmasına dahi kalkışanlara inat, iradelerini tazeleyeceklerdir. O gün, 6 Nisan’da, ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak, delegelerimizin 5 Kasım 2023’te verdikleri yetkiyle bugüne kadar geldik ve onların yeniden yetkilendirmesine talip oluyorum. CHP'yi Olağanüstü Kurultay’a taşıyorum ve bu süreçte yolumuza devam ediyoruz."

Son alınan bilgilere göre, CHP eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da dahil olduğu üç isim, devam eden soruşturmaları gerekçe göstererek, CHP’nin olağanüstü kurultayının iptali için Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.