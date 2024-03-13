CHP'de para sayma krizi büyüyor! Soruşturma devam ediyor!

CHP'deki para sayma görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Nas, Can Poyraz ve Fatih Keleş'i ifadeye çağrıldı. Savcılık paranın kaynağını araştırıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Yöneticileri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin deste deste nakit para saydığı görüntüler hakkında Fatih Keleş, Özgür Nas ve Can Poyraz'ı bilgilerine başvurmak üzere savcılığa çağırdı.



Para sayma görüntüleri hakkında savcılık maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.



Soruşturma kapsamında görüntülerde yer alan döneminde CHP İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, Eski CHP İl Başkan Danışmanı Can Poyraz ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Fatih Keleş'in savcılığa çağırıldığı öğrenildi.



Söz konusu görüntülere ilişkin CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada görüntülerin il başkanlığı binasının alımıyla ilgili ve 2019 yılına ait olduğu bildirilmişti. Görüntülerin avukatlık bürosundan olduğu açıklanmıştı.