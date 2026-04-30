CHP'de rozet krizi! Özel takmıştı: Üyelik süreci durduruldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in geçtiğimiz günlerde rozet taktığı sokak röportajcısı Arif Kocabıyık’ın partiye katılım süreci, gelen tepkiler ve geçmiş paylaşımları nedeniyle CHP yönetimi tarafından resmen durduruldu

Toygu Ökçün
CHP Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Özgür Özel’in salı günü TBMM’de gerçekleştirilen grup toplantısının ardından makamında yürüttüğü yoğun kabul programı sırasında pek çok vatandaşla görüşülmüştür. Bu ziyaretler kapsamında Antalya’dan gelen ve partiye katılma talebinde bulunan Arif Kocabıyık’a da diğer başvurucularla birlikte parti rozeti takılmıştır.

GEÇMİŞ TUTUMLAR VE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI MERCEK ALTINDA

Parti rozetinin takılmasını takip eden süreçte, Arif Kocabıyık’ın geçmişteki tutumları ve sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili yeni bilgiler edinilmesi üzerine durum parti yönetimi tarafından yeniden değerlendirmeye alınmıştır. Yapılan incelemeler neticesinde, söz konusu paylaşımların parti ilkeleri ve değerleriyle bağdaşmadığı sonucuna varılmıştır.

RESMİ ÜYELİK SÜRECİ ASKIYA ALINDI

CHP yönetimi, parti değerleriyle çelişen davranışların kabul edilmesinin mümkün olmadığını vurgulayarak, henüz resmi üyelik işlemleri tamamlanmamış olan Kocabıyık’ın katılım sürecinin durdurulduğunu duyurmuştur. Sosyal medyada büyük tepki toplayan katılım girişimi, genel merkezin aldığı bu kararla resmiyet kazanmadan sonlandırılmıştır.

