CHP'de 'tahliye' krizi: Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama geldi

Mahkemenin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nı iptal etme ve "mutlak butlan" kararı vermesinin ardından CHP Genel Başkanlığı’na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama geldi.

Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Atakan Sönmez tarafından yapılan açıklamada, CHP Genel Merkezi önünde yaşanan gelişmeler nedeniyle Kılıçdaroğlu’nun üzgün olduğu belirtildi.

Sönmez, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı olarak sürecin olması gerektiği gibi işletilmesini istiyor ve bu isteğini de sizinle paylaşıyorum.

Kemal Bey yargı kararına uyulması; hukukun üstünlüğü ilkesiyle davranılması ve tutum alınması gerektiğini söyledi. Çünkü Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da Genel Başkanı; böyle bir görüntünün olmasından en çok Kemal Bey rahatsız oldu."