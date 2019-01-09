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CHP'de tazminat fonu: Milletvekillerinden üç ayda bir alınacak

CHP Grubunda, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği tazminatları ödemek üzere bir fon oluşturuldu. Buna göre milletvekilleri aldıklar maaşlardan üç ayda bir 5'er bin lira bu fona aktaracak. Parti yönetiminin bu fona üyeleri de dahil etmek için çalışma başlatması benimsendi.

CHP'de tazminat fonu: Milletvekillerinden üç ayda bir alınacak

CHP, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği davalarda tazminatları karşılamak üzere fon oluşturulacak.

CHP TBMM Grubu basına kapalı olarak, Grup Başkanvekili Engin Özkoç başkanlığında toplandı.

Alınan bilgiye göre toplantıda, Kılıçdaroğlu hakkında açılan tazminat davaları gündeme geldi. CHP Grubunda, Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği tazminatları ödemek üzere bir fon oluşturulması kararlaştırıldı.

Toplantıda, milletvekillerinin üç ayda bir aldığı maaşlarından 5'er bin liranın bu fona aktarılması oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca, parti üyelerinden de bu tazminatları karşılamak üzere talep geldiği belirtildi.

Parti yönetiminin, bu fona üyelerin de dahil edilebilmesi için bir çalışma başlatması benimsendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #chp #fon
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