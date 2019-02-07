CHP'nin Seferihisar Belediye Başkan Adayı Yelda Celiloğlu adaylıktan çekildi

İzmir'de, CHP'nin Seferihisar Belediye Başkan Adayı Yelda Celiloğlu adaylıktan çekildi.



CHP İlçe Başkanı Senem Solak, gazetecilere yaptığı açıklamada Celiloğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilme kararı aldığını söyledi.



Celiloğlu'nun kararını kendilerine ilettiğini aktaran Solak, yeni adayın en kısa sürede belirleneceğini ifade etti.



Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak açıklanmasının ardından Celiloğlu aday gösterilmişti.



Yelda Celiloğlu kimdir?

Yelda Celiloğlu, 1969 yılında Seferihisar’da doğdu. Lise mezunu, evli ve 2 çocuk annesidir. 2009 yılından bu yana CHP de aktif siyaset yapmaktadır. 2014 yılı belediye seçimlerinde Büyük Şehir Belediyesi Meclis Üyesi seçilmiştir. İzmir Büyük Şehir Belediyesi Çevre Sağlık Komisyonu üyeliği, Seferihisar Belediyesi Sosyal hizmetler Sorumluluğu, Bütçe Denetim Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu üyeliği, encümen üyeliği ve Seferihisar Belediyesi Başkan Vekilliği görevlerinde bulunmuştur. CHP Seferihisar İl Kurultay Delegesidir.