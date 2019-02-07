CHP, 31 Mart yerel seçimleri için biri Büyükşehir olmak üzere 16 belediye başkan adayını daha açıkladı. Uzun zamandır tartışılan ve İyi Parti ile ittifak yapılması gündeme gelen Ordu’da CHP’nin adayı, mevcut milletvekili Mustafa Adıgüzel oldu. İstanbul, Ankara, Muğla ve Şanlıurfa'da açıklanmayan ilçe adayları da netleşti. Adayların Genel Merkez'e yakın isimler olması dikkat çekti.

CHP, 31 Mart Yerel Seçimleri için 16 bölgede daha başkan adaylarını açıkladı.



Açıklamayı Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun yaptı. Torun, AKP’nin adaylarını eleştirdi.



CHP’de Ordu, Etimesgut, Maltepe, Bayraklı adayları uzun zamandır tartışılıyordu.



Ordu Büyükşehir Belediyesi için İdris Naim Şahin’in, Etimesgut Belediyesi için Aylin Nazlıaka’nın, Bayraklı Belediyesi için ise Erdal Aksünger’in isimleri konuşulmuştu.



Bayraklı'da Aksünger'in aday olması için PM'de imza toplanmış, uzun süren tartışmaların sonunda Aksünger adaylıktan çekilmişti.



Ankara'nın Etimesgut İlçesi'nde Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Muğla'nın Bodrum İlçesinde ise Mustafa Saruhan aday yapıldı. Bodrum ve Etimesgut için İyi Parti’yle uzun süren ittifak görüşmeleri yapılmış ancak taraflar anlaşmaya varamamıştı.



Adayların Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bizzat belirlendiği ve genel merkeze yakın isimlerin tercih edildiği öğrenildi.



Adaylıkları netleşen bazı isimlere tepkiler de gecikmedi.



CHP Maltepe'de İlçe başkanı Engin Özkan ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Ali Kılıç'ın yeniden aday yapılmasına tepki göstermek için topluca istifa etti.



Bunun yanı sıra CHP, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Bucak Aşireti mensuplarından eski AKP Milletvekili adayı Mehmet Fatih Bucak’ı aday gösterdi.



Geçen haftalarda yapılan PM toplantısında listede Bucak'ın adını gören bir PM üyesi "Bu ismin CHP'de konuşulması bile utanç verici" demişti. Parti Meclisi üyelerinin itirazı üzerine Bucak listede olmasına karşın oylamaya sunulmamış adı geri çekilmişti.



Bucak, 1 Kasım 2015'te AKP'den, 2019'da ise MHP'den aday adayı olmuştu. Siverek ilçesi, MHP ile yapılan ittifak görüşmeleri kapsamında AKP'ye bırakılınca Bucak CHP'den aday olmayı tercih etmişti.





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