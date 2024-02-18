CHP'de yerel seçim krizi

Aday gösterilmeyen Sarıyer ve Avcılar'ın mevcut belediye başkanları parti genel merkezine adeta kazan kaldırdı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç “Sarıyer’i kaybedeceğiz” dedi.

Her gün yeni bir krize uyanan ana muhalefet partisinde genel merkeze tepkiler artıyor.



Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli "Haksızlık, adaletsizlik var." dedi, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ise CHP'nin Sarıyer'i kaybedeceğini söyledi.



Sarıyer Belediyesinde 3 dönem üst üste Belediye Başkanlığı yapan Şükrü Genç yerine Oktay Aksu'nun aday gösterilmesi üzerine 4 aday adayı bildiri yayınladı, başkan adaylarının hedefinde CHP genel merkezi vardı.



Şükrü Genç, Erol Aydın, Serdar Sarıakçalı, Dr. Cengiz Alp'in imzaları yer aldığı bildiride genel merkezin aday belirleme süreci eleştirildi.



Aday adayları CHP Kurultayında verilen "adaylar anketlerle belirlenecek" sözlerini hatırlattı, “yoklama ve anketlerin aksine Sarıyer’de 17 aday içinden en sonuncusu atandı." ifadelerini kullandı.



"Öfkeli, şaşkın ve ayakta" olunduğu vurgulanan bildiride "Sarıyer’de partimizin oylarını büyüttüğümüz 15 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının kaybedileceği de gün gibi ortadır." dendi.



Aday krizinin bir diğer adresi ise Avcılar oldu. Avcılar'da aday gösterilmeyen mevcut belediye başkanı Turan Hançerli yaptığı açıklama ile CHP genel merkezine tepki gösterdi.



Hançerli, Genel Merkezi'nin kentsel dönüşüme karşı karar aldığını ilan etti.

Hançerli, aday gösterilmeyişinin eski genel başkan Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla ilgisinin olduğunu söyledi.