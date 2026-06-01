CHP'deki depremin perde arkası! Kılıçdaroğlu'nun Danışmanından 'İşten Çıkarma' açıklaması

Yaşanan gelişmeler üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, idari tasarrufla gerçekleştirilen bu kararlara ilişkin çok net açıklamalarda bulundu. Sürecin gizli bir kıyım veya operasyon olmadığını vurgulayan Sönmez, haksız gerekçelere dayanan fesihlerin derhal iptal edileceğini duyurdu.

İşte CHP Genel Merkezi'ndeki personellerin durumuna dair iki ana kriter ve işten çıkarma sürecinin perde arkası:

İşten Çıkarma Gerekçeleri İki Ana Başlıkta İnceleniyor

Basın Danışmanı Atakan Sönmez, kendi birimine bağlı personeller başta olmak üzere sözleşme fesih gerekçelerinin iki temel yolla ve objektif kriterle tespit edildiğini ifade etti:

Disiplinsizlik ve Hakaret: Kurum çalışanı disiplinine uymayacak şekilde parti yöneticilerine yönelik küfür, hakaret, tehdit gibi eylemlerde bulunulmuş olması.

Bankamatik Memurluğu Tespiti: Bu süreçte mazeretsiz ve raporsuz şekilde fiilen işe gitmediği halde, kağıt üzerinde kadrolu olarak maaş almaya devam ettiğine (bankamatik memurluğu) yönelik kesin bir tespitin bulunması.

"Yılda 300 Mesai Gününün 285'ine Gelmemişse Fiili Çalışan Değildir"

Uzun süredir genel merkez binasında bulunmadıklarını, bu nedenle fiili durumun içerideki kartlı geçiş sistemleri ve mesai takip mekanizmaları üzerinden titizlikle incelendiğini belirten Sönmez, teknik ayrıntıları şu sözlerle paylaştı:

"Bu durum personelin giriş-çıkış sisteminden net bir şekilde görülebilir. Eğer kart basılıyor da basmamışsa, kart basılmış ama fiilen işe gitmemişse içerideki teknik sistemler bunun bilgisini verir. Bir personelin giriş-çıkış verilerine baktığınız zaman, bir yılda mazeretsiz olarak 300 mesai günü varsa ve bunun 285'inde işe gelmemişse, bu kişi fiili çalışan değildir. Bu bizim kişisel olarak yapabileceğimiz bir tespit değil, tamamen sistemsel bir veridir."

"Haklı Feshe İkna Olamazsak Arkadaşlarımızı Geri Alırız"

Genel merkezdeki kararların ardından kendi birimine bağlı çalışanların durumunu tek tek, büyük bir titizlikle inceleyeceğini belirten Sönmez, haksızlığa müsaade edilmeyeceğini şu sözlerle özetledi:

CHP'nin Görüşü Olamaz: Toptancı bir anlayışla 'çalışanın işine son verilsin' yaklaşımı Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel dünya görüşüyle bağdaşamaz. Bu kararlar tamamen idari bir tasarrufla yapılmıştır.

Sözleşmeler Devam Edecek: Kendi birimimdeki arkadaşların fesih nedenlerini tek tek inceleyeceğim.

Gerekirse kendilerini tek tek çağırıp dinlerim. Haklı fesih kriterlerine ikna olamadığımız, ortada net bir kusur göremediğimiz bir durum varsa kararımızdan geri döner ve arkadaşların sözleşmelerini aynen devam ettiririz.

Karnımızı Ağrıtacak Bir Durum Yok: Bu gizlice yapılmış bir kıyım ya da siyasi bir operasyon değildir. Bu nedenle burada karnımızı ağrıtacak, çekinecek bir durumumuz yok. Ayrıca kendi birimim için şu an yeni bir görevlendirme de söz konusu değil.