CHP'deki "paralı figüran" soruşturmasında Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı!

CHP'deki "paralı figüran" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gazeteciler Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
CHP'deki "paralı figüran" soruşturmasında Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı!
Yayınlanma:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Sarıyer'deki Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde geniş katılımlı bir üye katılım töreni gerçekleştirmişti.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleşen üye katılım toplantısına cast ajansları aracılığıyla ücret karşılığında figüran getirildiği iddialarının ardından suç duyurusunda bulunmuştu. Törene cast ajansından şahıslar getirildiği iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

İki gazeteci Çağlayan Adliyesi'ne çağrıldı

Başlatılan soruşturma kapsamında gazeteciler Timur Soykan ve Fatih Altaylı, ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na çağrıldı.

Serin havalara veda: Meteoroloji 26 il için aşırı sıcak uyarısı yayınladı!Serin havalara veda: Meteoroloji 26 il için aşırı sıcak uyarısı yayınladı!Yurt
Vatan Partisi'nden açıklama: "İşçi değil holding korunuyor!"Vatan Partisi'nden açıklama: "İşçi değil holding korunuyor!"Gündem
fatih altaylı chp
Günün Manşetleri
"İşçi değil holding korunuyor!"
'Terörsüz Türkiye' açıklaması!
TÜRK-İŞ Temmuz 2026 açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı!
110 orman yanında son durum ne?
Karayolları kapatıldı, acil tahliye başladı!
Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu uyarı
Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu!
Muğla'daki orman yangınında 15 saat geride kaldı!
Çanakkale Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu uyarı
Akaryakıtta dev zam alarmı: Sürücüler bu gece depoyu doldurun! Akaryakıtta dev zam alarmı: Sürücüler bu gece depoyu doldurun!
Altın piyasasında hareketli saatler: İşte 30 Temmuz 2026 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları! Altın piyasasında hareketli saatler: İşte 30 Temmuz 2026 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları!
5 Milyon 300 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! 5 Milyon 300 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu!
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölümünde kahreden ayrıntı! MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölümünde kahreden ayrıntı!