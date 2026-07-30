CHP'deki "paralı figüran" soruşturmasında Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı!
CHP'deki "paralı figüran" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gazeteciler Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı.
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Sarıyer'deki Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde geniş katılımlı bir üye katılım töreni gerçekleştirmişti.
CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleşen üye katılım toplantısına cast ajansları aracılığıyla ücret karşılığında figüran getirildiği iddialarının ardından suç duyurusunda bulunmuştu. Törene cast ajansından şahıslar getirildiği iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
İki gazeteci Çağlayan Adliyesi'ne çağrıldı
Başlatılan soruşturma kapsamında gazeteciler Timur Soykan ve Fatih Altaylı, ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na çağrıldı.