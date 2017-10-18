İzmir’in Buca İlçesinde Cumhuriyet Halk Partisine üye 75 kişi istifa etti. Nedeni ise delege seçimleri...
Açıklama yapan eski CHP Delegesi Doğan Zengin CHP Genel Başkan'ı Kemal Kılıçdaroğlu’na dilekçe yazdıklarını ancak gereğinin yapılmadığını söyledi.
Grup toplu istifa dilekçelerini PTT kanalıyla Kılıçdaroğlu’na gönderdi.
Haber: Belma Yücel
Kamera: Akın Kara
ulusal.com.tr
İzmir’de Cumhuriyet Halk Partisi üyesi 75 kişi partisinden istifa etti. Gerekçe olarak da delege seçiminde adaletin olmaması gösterildi.
İzmir’in Buca İlçesinde Cumhuriyet Halk Partisine üye 75 kişi istifa etti. Nedeni ise delege seçimleri...
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