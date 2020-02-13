CHP'den Ankara’da da tek aday dayatması

Tek aday dayatmasının sürdüğü, delegelere baskı yapıldığı iddia ediliyor.

Ana muhalefet partisi CHP 37’nci Olağan Kurultay sürecini tartışmalı sürdürüyor. İstanbul ve İzmir’de geçen hafta sonu tamamlanan kurultaylar da tek aday dayatması il delegelerinin tepkisine neden olmuştu.

İki büyükşehirde kurultaylarını tartışmalı tamamlayan CHP de gözler 16 Şubat’ta yapılacak Ankara’ya il kurultayına çevrildi. Kurultaya günler kala aday olacağı düşünülen mevcut il başkanı Rıfkı Güvener, 12 Şubat’ta bir açıklama yaptı. Güvener, tekrar aday olmayacağını belirtti.

Ulusal Kanal’ın edindiği bilgilere göre, genel merkezin Ankara’da da tek aday dayatması yaptığı iddia ediliyor. CHP’nin tek aday olarak Ali Hikmet Akıllı’yı göstereceği belirtildi. Tek aday dayatması ile birlikte bazı isimlerin de adaylıktan çekileceği belirtiliyor.

Ancak edinilen bilgilere göre, bazı adaylar genel merkezin bu dayatmasına karşı delegelerin iradesini işaret ederek adaylıktan çekilmeyecek. Bu kapsamda CHP’nin işaret edeceği Ali Hikmet Akıllı’nın yanı sıra Ayhan Yalçınkaya, Mustafa Pınar gibi isimlerin de kurultayda aday olacağı öğrenildi.

Genel merkezin Başkentte delegeler üzerinde baskı yaptığı ifade ediliyor. Genel merkezin aday göstereceği Hikmet Akıllı’ya oy verilmesi için delegelerle görüşmelerin yapıldığı belirtiliyor.

HABER: SEDA AKYÜZ

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