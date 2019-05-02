CHP İstanbul İl Disiplin Kurulu Başkanı ve CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat Doğuşcan Aydın Aygün, "Bu ifade işlemi, seçim sürecinde yapılan şikayetler sonucu savcılıkça yapılan şikayet çerçevesinde soruşturmayı yürütmesi için yapılan rutin bir işlemdir. Son dakika diye verilen haber 1 ay önce yapılan suç duyurularının devamıdır." açıklaması yaptı. CHP İstanbul Hukuk Komisyonu tarafından yapılan açıklamada da "YSK’nın ara kararı ile İlçe Seçim Kurullarınca tamamlanan tespitlerde seçimin iptaline sebebiyet verecek bir netice yok. Şikayet çerçevesinde savcılığın ifade alma işlemi rutin olup, seçim sürecinde bir usulsüzlük olduğu anlamına gelmez. Yasal süreci hukukçularımız takip ediyor." denildi

CHP İstanbul İl Disiplin Kurulu Başkanı ve CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat Doğuşcan Aydın Aygün, İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili alınan karara dair açıklamalarda bulundu.



"1 AY ÖNCE YAPILAN SUÇ DUYURULARININ DEVAMI"



Aygün, şunları belirtti:



"Bu ifade işlemi, seçim sürecinde yapılan şikayetler sonucu savcılıkça yapılan şikayet çerçevesinde soruşturmayı yürütmesi için yapılan rutin bir işlemdir. Son dakika diye verilen haber 1 ay önce yapılan suç duyurularının devamıdır.



Bu 1 aylık süreç içerisinde İl Başkanlığımızca AKP Genel Başkan Yar., AKP İstanbul İl Başkanı, AKP Büyükçekmece İlçe Başkanı hakkında şikayette bulunulmuş ve bu kişilerde şüpheli sıfatına sahiptir.



Maltepe İlçe Seçim Kurulunda yaşanan saldırı neticesinde aldığımız bilgi çerçevesinde seçim kurulunca AKP Maltepe İlçe Başkanı ve MHP Maltepe İlçe Başkanı hakkında da 298 sayılı yasa çerçevesinde suç duyurusunda bulunulmuş ve bu kişilerde bu dosyada şüpheli sıfatına sahiptir.



Bu soruşturma süreçleri YSK nın yapacağı değerlendirmeyi etkilemeyecektir. @HukukChp ve partili avukatlarımız tarafından süreç takip edilmektedir."



"YASAL SÜRECİ HUKUKÇULARIMIZ TAKİP EDİYOR"



CHP İstanbul Hukuk Komisyonu da açıklama yaptı.



Açıklamada, "YSK’nın ara kararı ile İlçe Seçim Kurullarınca tamamlanan tespitlerde seçimin iptaline sebebiyet verecek bir netice yok. Şikayet çerçevesinde savcılığın ifade alma işlemi rutin olup, seçim sürecinde bir usulsüzlük olduğu anlamına gelmez. Yasal süreci hukukçularımız takip ediyor." denildi.



NE OLMUŞTU



İstanbul Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir'de sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yapılan suç duyuruları kapsamında 32 ayrı soruşturma başlatılmıştı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada 100'ün üzerinde sandık kurulu başkanı ve üyesi "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı.



ulusal.com.tr



