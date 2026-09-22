CHP'den fon operasyonu ve "devlet krizi" çıkışı! Bülent Kuşoğlu Ulusal Kanal'da anlattı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Ulusal Kanal ekranlarında Adnan Türkkan’ın sunduğu Fikir Meydanı programına konuk olarak güncel ekonomik gelişmeleri, fon operasyonlarını ve Türkiye'nin izlemesi gereken politikaları değerlendirdi.

Programda öne çıkan başlıklar ve Kuşoğlu'nun değerlendirmeleri şu şekildedir:

SORUMLU OLAN SİYASİLER HÂLÂ GÖREV BAŞINDA

Yaşanan fon operasyonları ve milyarlarca euronun yurt dışına kaçırıldığı iddialarına değinen Kuşoğlu, "Biz buna benzer krizleri daha önce de yaşadık. Ancak bugün SPK var, tecrübemiz var. Devletin bu alanı denetimsiz bırakması kabul edilemez. Bu durum, liyakatsiz atamalar ve kamu kurumlarının kötü yönetilmesi nedeniyle aynı zamanda bir devlet kriziyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor" dedi.

Krizde sorumluluğu bulunan siyasiler ve bürokratlar görevden alınmadan sağlıklı bir soruşturmanın yürütülemeyeceğini vurgulayan Kuşoğlu, ortaya çıkan zararın faturasının halkın cebinden çıkacağını belirtti.

Borsaya giren insan sayısının artmasına ve sistemin kumar alanına dönüştüğüne dikkat çeken Kuşoğlu, 24-25 milyar dolarlık kaynağın imalat sanayi veya tarım yerine kolay yoldan para kazanmaya yönlendirilmesinin en büyük hatalardan biri olduğunu ifade etti.

CHP'NİN EKONOMİ VE PLANLI ÜRETİM MODELİ

Liberalizmin yetersiz kaldığını belirten Kuşoğlu, devleti ve kamuculuğu öne çıkaran bir anlayışı savunduklarını söyledi. Devletin eğitim, sağlık, tarım, enerji ve yüksek teknoloji gibi stratejik alanlarda doğrudan yatırımcı veya güçlü bir düzenleyici olması gerektiğini kaydetti.

Tarımda planlı üretime geçilmesi gerektiğini, toprağın verimliliğine göre neyin ekileceğine devletin yön vermesi ve üretici kooperatiflerinin yaygınlaştırılmasının şart olduğunu dile getirdi.

DIŞ POLİTİKA VE GELECEK VİZYONU

Türkiye’nin Doğu ile Batı arasında köprü konumunda olduğunu belirten Kuşoğlu, tek bir bloğa bağımlı kalmadan milli çıkarlar doğrultusunda esnek bir diplomasi yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Savunma sanayiindeki adımları desteklediklerini ancak bu sektörün bir siyasi partinin değil devletin malı olması gerektiğini, tekelleşmenin önlenerek şeffaflık ve rekabetin sağlanmasının şart olduğunu belirtti.

Yapay zeka, otomasyon ve yoğun göç dalgalarının yeni bir sosyoloji yarattığını söyleyen Kuşoğlu, "Teknolojiyi ve nitelikli insan gücünü yönetemeyen toplumlar zayıflayacak ve bazı devletler varlık riskiyle karşılaşacaktır. Türkiye olarak insanımıza ve eğitime sahip çıkmalıyız" uyarısında bulundu.