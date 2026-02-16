CHP'den Hasbi Dede kararı! Tutuklanan Görele Belediye Başkanı kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

Cinsel taciz soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, partisinin MYK kararıyla kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

CHP'den Hasbi Dede kararı! Tutuklanan Görele Belediye Başkanı kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), hakkında yürütülen cinsel taciz soruşturması nedeniyle tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede ile ilgili kararını verdi. Parti yönetimi, Dede'yi kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk etti.

Hasbi Dede, sosyal medya hesabından paylaştığı iddia edilen bir mesaj nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında ilk olarak 8 Şubat’ta ifadeye çağrıldı. İfadesinin tamamlanmasının ardından 9 Şubat’ta adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Dede, savcılığın kararıyla 10 Şubat’ta yeniden ifadeye davet edildi. Savcılıktaki işlemlerin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Dede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAKANLIK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRDI

Yargı sürecinde yaşanan bu gelişmelerin ardından idari tedbir kararı da uygulandı. Hasbi Dede, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

