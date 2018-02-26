Kremlin'in Doğu Guta endişesi
Kremlin'in Doğu Guta endişesi
Genelkurmay Başkanı Akar, Hatay'ı ziyaret etti
Genelkurmay Başkanı Akar, Hatay'ı ziyaret etti
Erdoğan, Macron ile görüştü
Erdoğan, Macron ile görüştü
Rus Rodina Partisi'nden Vatan Partisi'ne ziyaret
Rus Rodina Partisi'nden Vatan Partisi'ne ziyaret

CHP'den HDP ile güç birliği açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, PKK'nın siyasal uzantısı HDP ile "güç birliği" yapabileceklerini söyledi. Güç birliğinin AKP-MHP ittifakına karşı olacağını belirten Özkoç, HDP ile ortak siyasi tavır ve eylem içine gireceklerini ifade etti.

CHP'den HDP ile güç birliği açıklaması

CHP'nin PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile birliktelik oluşturacağına ilişkin ana muhalefet partisinden yeni bir açıklama daha geldi.

HDP ile ittifaka ilişkin daha önce de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu açıklamalarda bulunmuştu.

Son açıklama CHP Grup Başkanvekili Engiz Özkoç'tan geldi. Özkoç, HDP ile oluşturacakları "Güç birliğinin"  AKP-MHP ittifakına karşı olacağını söyledi.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #chp #hdp #pkk #CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.