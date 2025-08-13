CHP’den HSK’ye ‘İBB davası borsası’ başvurusu: “Bu suç örgütünü görmezden gelmeyin”

Ankara’da HSK önünde açıklama yapan Meryem Gül Çiftci Binici, CHP olarak hazırladıkları şikayet dilekçesini ve ellerindeki delilleri kurula sunduklarını söyledi. Çiftci, dilekçede iddiaların somut verilerle desteklendiğini vurguladı.

“DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILMALI”

Hakimler ve Savcılar Kuruluna çağrılarının açık ve net olduğunu dile getiren Çiftci, “Bugün sunmuş olduğumuz somut deliller karşısında sessiz kalmayıp bu gerçekliği ortaya çıkarmak zorundadırlar. Şikayet ettiğimiz savcı hakkında derhal adli ve idari soruşturmanın başlatılması gerektiği çok açıktır” dedi.

Çiftci, “Tüm HTS, baz ve güvenlik kamerası kayıtları, WhatsApp geçmişleri ve yazışmaları incelenmelidir, bu deliller toplanmalıdır. ‘İBB kumpas borsası’ olarak tanımlanan ve sunmuş olduğumuz delillerle çöken bu suç örgütünü lütfen görmezden gelmeyin ve çökertin” ifadelerini kullandı.

CHP olarak bu düzenin açığa çıkarılması için mücadele edeceklerini vurgulayan Çiftci, “CHP olarak bu kirli düzenin üstünü örtmeye çalışan hiçbir perdeye izin vermeyeceğimiz çok açıktır” diye konuştu.