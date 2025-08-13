CHP’den HSK’ye ‘İBB davası borsası’ başvurusu: “Bu suç örgütünü görmezden gelmeyin”

CHP, “İBB davası borsası” iddialarıyla ilgili şikayet dilekçesini HSK’ye sundu. Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftci Binici, somut delillerin teslim edildiğini belirterek “derhal soruşturma başlatılmalı” çağrısında bulundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
CHP’den HSK’ye ‘İBB davası borsası’ başvurusu: “Bu suç örgütünü görmezden gelmeyin”
Yayınlanma:

Ankara’da HSK önünde açıklama yapan Meryem Gül Çiftci Binici, CHP olarak hazırladıkları şikayet dilekçesini ve ellerindeki delilleri kurula sunduklarını söyledi. Çiftci, dilekçede iddiaların somut verilerle desteklendiğini vurguladı.

“DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILMALI”

Hakimler ve Savcılar Kuruluna çağrılarının açık ve net olduğunu dile getiren Çiftci, “Bugün sunmuş olduğumuz somut deliller karşısında sessiz kalmayıp bu gerçekliği ortaya çıkarmak zorundadırlar. Şikayet ettiğimiz savcı hakkında derhal adli ve idari soruşturmanın başlatılması gerektiği çok açıktır” dedi.

Çiftci, “Tüm HTS, baz ve güvenlik kamerası kayıtları, WhatsApp geçmişleri ve yazışmaları incelenmelidir, bu deliller toplanmalıdır. ‘İBB kumpas borsası’ olarak tanımlanan ve sunmuş olduğumuz delillerle çöken bu suç örgütünü lütfen görmezden gelmeyin ve çökertin” ifadelerini kullandı.

CHP olarak bu düzenin açığa çıkarılması için mücadele edeceklerini vurgulayan Çiftci, “CHP olarak bu kirli düzenin üstünü örtmeye çalışan hiçbir perdeye izin vermeyeceğimiz çok açıktır” diye konuştu.

Arda Güler’e yeni rakip: Real Madrid, o yıldız için 136 milyon doları gözden çıkardıArda Güler’e yeni rakip: Real Madrid, o yıldız için 136 milyon doları gözden çıkardıSpor
Ev almak isteyenler yandı! 1 milyon TL konut kredisinde geri ödeme dudak uçuklattıEv almak isteyenler yandı! 1 milyon TL konut kredisinde geri ödeme dudak uçuklattıEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

chp
Günün Manşetleri
CHP’den HSK’ye ‘İBB davası borsası’ başvurusu
Orman yangınları ekonomiyi de kül etti
Cumhurbaşkanı'ndan önemli açıklamalar
106’sı çocuk 235 kişi açlıktan öldü
Memur-Sen’den bakanlık önünde sert tepki
Türkiye-Gürcistan ortak operasyonu
Ticaret Bakanı Bolat'tan açıklama
Kapsamlı dernek listesi
"YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor"
Bakan Ersoy’dan tarihi hedefler ve büyük şenlik müjdesi
Çok Okunanlar
1,5 milyon TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı 1,5 milyon TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı
Meteoroloji’den İl İl 13 Ağustos hava tahmini Meteoroloji’den İl İl 13 Ağustos hava tahmini
Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belli oldu: Zirvede o üniversiteler var! Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belli oldu: Zirvede o üniversiteler var!
13 Ağustos altın fiyatları: Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu? 13 Ağustos altın fiyatları: Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu?
AFAD ve Kandilli güncel depremler: 13 Ağustos 2025 son dakika AFAD ve Kandilli güncel depremler: 13 Ağustos 2025 son dakika