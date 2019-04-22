İçişleri Bakanı Soylu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Kılıçdaroğlu'nun neden cenazeye katıldığı yönündeki eleştirilere ve emniyet güçlerine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun katılımına dair bilgi verilmediği iddialarına yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürü, saat 10’u 3 geçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube’ye haber verdi Kılıçdaroğlu’nun cenazeye atılacağına dair. Valinin, Emniyetin haberi vardı. Milli Savunma Bakanı’nın korumasının 'Genel Başkanınız' katılacak mı sorusuna arkadaşlarımız 'evet' diye cevap verdiler" diye konuştu

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun pazar günü Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde uğradığı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.



CHP'li Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun saldırıdan sonra yaptığı açıklamanın ardından gerçekleştirdiği konuşmada, "Bizi milletimize hizmet edeceğimiz alandan uzaklaştırıp günlerce sandıkların başında beklettiler. Saydık olmadı, bir daha saydık olmadı. Mazbatayı aldık, belediye başkanlarımız göreve başladı, olmadı. İçlerine sinmedi, kabul etmediler, kışkırtmaya devam ettiler. Aynı az önce İçişleri Bakanı’nın söylediği sözler gibi. Hala kışkırtmaya, ayrıştırmaya devam etmek istiyorlar. Bu arada dört evladımız şehit düştü" dedi.



İçişleri Bakanı Soylu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Kılıçdaroğlu'nun neden cenazeye katıldığı yönündeki eleştirilere ve emniyet güçlerine CHP Genel Başkanı'nın katılımına dair bilgi verilmediği iddialarına da yanıt veren Özkoç, "Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürü, saat 10’u 3 geçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube’ye haber verdi Kılıçdaroğlu’nun cenazeye atılacağına dair. Valinin, Emniyetin haberi vardı. Milli Savunma Bakanı’nın korumasının 'Genel Başkanınız' katılacak mı sorusuna arkadaşlarımız 'evet' diye cevap verdiler" diye konuştu.



Özkoç, şunları söyledi:



"Bu saldırı linç saldırısı. Bu saldırı, öldürme kastıyla yapılmış bir saldırı. Genel başkana defalarca yumrukla vuruldu, defalarca tekmelendi. Genel başkan yardımcımızın kaburgası kırıldı. İnsanlar yere düşmemek için, düşerlerse hayatta kalamayacaklarını bildiklerinden birbirlerine tutunarak ayakta kalmaya çalışıyorlardı ama yeterli emniyet gücü ne yazık ki sağlanamamıştı. Korumalar dışında kimse yoktu. Milletimiz, korumamalar, milletvekillerimiz koruyordu. Haince bir saldırıydı, öldürme amacı taşıyordu.



Köydeki vatandaşların tamamını suçlamayı düşünmemiz bile söz konusu değildir. Biz o köyün sakinlerini sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. O hane halkının tamamını buradan selamlıyor, kendilerine teşekkür ediyoruz. Emniyet güçlerinin yapamadığı korumayı milletimiz yapmıştır, genel başkanımızı kucaklayıp sahiplenmiştir. Buradan ölümüz çıkmadan alamazsınız diyen üstü düzey komutanlara da teşekkür ediyoruz."



ulusal.com.tr

