CHP'nin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili İlhan Kesici'nin yaptığı açıklamayı değerlendiren Özel, "İlhan ağabey nezaketli davranmış, kendisi de kıymetli bir aday adayıdır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel partisinin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili tartışmalar konusunda açıklamalarda bulundu.



Habertürk’e konuşan Özel, İlhan Kesici’nin CHP’nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olduğunu söylediği hatırlatılınca şu açıklamayı yaptı:



“CHP adayını yarın saat 10.00’da açıklayacağız. Erdoğan’ın istediği zamanda değil, onu en çıldırtan zamanda olacağını söylemiştik. Yarın da açıklayacağız. Grup toplantısını yönetecek olanlar, orayı yönetecek olanlar, oylamayı yapacak olanların açıklama yapması doğru değil. İlhan ağabey nezaketli davranmış, kendisi de kıymetli bir aday adayıdır. İlhan ağabey sahadaki en etkili isimlerden birisi. Ondan çok şey öğreniyoruz” dedi.