CHP'den İmralı ziyaretine ret! Komisyona temsilci gönderilmeyecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya yapmayı planladığı ziyarete ilişkin kararını kesinleştirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis'te kurulan ve gündeminde İmralı'ya ziyaretin bulunduğu komisyonun çalışmalarına ilişkin partisinin duruşunu netleştirdi. Emir, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya yapacağı ziyarete Cumhuriyet Halk Partisi olarak katılmayacaklarını ve heyete herhangi bir temsilci göndermeyeceklerini ifade etti.

Ayrıntılar geliyor...

