CHP'den İmralı ziyaretine ret! Komisyona temsilci gönderilmeyecek

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis'te kurulan ve gündeminde İmralı'ya ziyaretin bulunduğu komisyonun çalışmalarına ilişkin partisinin duruşunu netleştirdi. Emir, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya yapacağı ziyarete Cumhuriyet Halk Partisi olarak katılmayacaklarını ve heyete herhangi bir temsilci göndermeyeceklerini ifade etti.

