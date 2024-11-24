CHP'den İstanbul Sözleşmesi çıkışı! Özgür Özel açıkladı

"Toplumsal cinsiyet" kavramı üzerinden LGBT dayatmasını yasa düzenimize sokan İstanbul Sözleşmesi'inn yeniden yürürlüğe konması CHP'nin gündeminde... "Çare Eşitlikte Çalıştayı"nda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kadın-erkek eşitlsizliğinin uçuruma dönüştüğünü iddia etti.

Özgür Özel, "İktidarımızın cumhurbaşkanının atacağı ilk imza, İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden Meclis'e yollamak olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisinin geçirdiği ilk kanun, İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacak. 146 ülkeyi incelemişler. Kötü olduğunu biliyordum. İyi bir yerde olmadığımızı biliyordum. 20 yıldır ciddi bir gerileme içinde olduğumuzu biliyordum. Ama 146 ülke arasında 129'uncu olduğumuzu ben dahi tahmin etmiyordum. Ben bunu bilmiyordum. Türkiye'nin önündeki ülkelere baktığımda inanamadım. Küresel Cinsiyet Uçurumunda yani kadın-erkek arasındaki eşitsizliğin uçuruma dönüştüğünü ifade ediyorlar ve biz burada 146 ülke içinde en kötü 129'uncu ülkeyiz." dedi.

CHP Genel Başkan Özel'in gündeminde etki ajanlığı yasası da vardı. Yasanın MİT'in önerdiği sınırlar içerisinde düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Özgür Özel, "MİT şöyle söylüyor, 'Efendim üçüncü dünyadan birileri gelip buradan taşeron tutup bir üçüncü ülkeye bir operasyon yapıyor. Yakalayınca kanun yok.' Onu yaz. Bu hafta çalışmalarının yapılacağını söylüyorlar. Bir kez daha söylüyorum, etki ajanlığı yasasını hele hele de dezenformasyon yasası da ortada duruyorken o ilk aklınızdan geçtiği haliyle geçirmeye kalkarsanız bu ülkeye ne yapmaya çalıştığınız belli. Öğrenciyi, gazeteci, sivil toplumcuyu, dernekçiyi, muhalifleri, akademisyenleri ajan ilan edip hepsini içeri atmaya kalkarsınız. O yüzden devletin hangi kurumuna ne lazımsa... Ajanlık, suç mu suç? Bununla ilgili hal düzenlenmiş mi? Düzenlenmiş. Nitelikli halini düzenle ve gerçekten yabancı devletin ajanlık faaliyetiyle ilgili ispatıyla, kanıtıyla hep olur, lehlerine haber yapmak, lehlerine bilmem ne yapmak diye bir şeyi kabul etmedik, etmeyeceğiz." dedi.