CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a PORTAŞ incelemesi

İçişleri Bakanlığı, kısa süre önce CHP'den istifa ettiğini duyuran Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan hakkında inceleme başlattı. Bakanlık, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in şikayeti üzerine, Özarslan’ın PORTAŞ A.Ş. Genel Müdürü olduğu dönemde yürüttüğü projelere ilişkin bir Mülkiye Müfettişi görevlendirdi.

HIDIRLIKTEPE PROJELERİ MERCEK ALTINDA

BirGün'den Mustafa Bildircin'in aktardığı bilgilere göre, incelemenin merkezinde Ankara Hıdırlıktepe bölgesinde hayata geçirilen projeler yer alıyor. Bakanlığın görevlendirdiği müfettiş, özellikle Şükran Anıtı ve Şehitler Anıtı’nın da bulunduğu bölgedeki çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunacak.

Osman Gökçek tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçede, Hıdırlıktepe’de yürütülen rekreasyon alanı ve anıt projelerine dair ciddi iddialar yer aldı. Dilekçede süreçle ilgili “İhaleye fesat karıştırma” ve “Görevi kötüye kullanma” suçlamaları yöneltildi. Şikayet metninde, soruşturmaya konu olan projelerin yapım sürecinin, Mesut Özarslan’ın PORTAŞ A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yaptığı dönemde başlatıldığı vurgulandı. İhale süreçlerinin yanı sıra inşaat uygulamalarının da bizzat Özarslan’ın genel müdürlüğü esnasında yürütüldüğü kaydedildi.

Başvuruda maliyetlere ilişkin detaylar da dikkat çekti. Proje kapsamında gerçekleştirilen bazı alım ve hizmet ihalelerinde rayiç bedellerin üzerinde fiyatlarla işlem yapıldığı, bu durumun ise kamu zararına yol açtığı iddia edildi.

Şikayetin ardından devreye giren Mülkiye Müfettişi'nin incelemesini “İhale süreçleri, protokoller, sözleşmeler” ve “Uygulama aşamaları” başlıklarında yürüteceği bildirildi. Hazırlanacak raporun sonucuna göre Mesut Özarslan hakkında “Soruşturma izni verilip verilmeyeceğine” karar verilecek.