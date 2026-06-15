CHP'den kritik 'grup toplantısı' kararı

 CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partinin bu haftaki Meclis grup toplantısının yapılmayacağını ilan ederken, olağanüstü kurultay çağrısı için toplanan delegelerin noter onaylı imzalarının Genel Merkez'e teslim edileceği net tarihi açıkladı

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
CHP'den kritik 'grup toplantısı' kararı
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Parti içi muhalefet hareketinin ve kurultay taleplerinin tırmandığı bu kritik süreçte, Meclis grubunun haftalık olağan toplantısının iptal edilmesi kulisleri hareketlendirdi. Konuya ilişkin net bir açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Genel Merkez yönetimiyle yaşanan koordinasyon boşluğuna işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bu hafta Genel Merkezimizden Meclis'e yönelik resmi bir grup toplantısı başvurusu olmadığını memnuniyetle öğrendik. Biz de süreç içerisinde yoğun mesai harcayan milletvekili arkadaşlarımızın yorgunluğunu ve sahadaki çalışmalarını göz önünde bulundurarak bu hafta grup toplantımızı yapmama kararı aldık."

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