Son dakika haberleri... CHP'den peş peşe Abdullah Gül açıklamaları geliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Muharrem İnce’nin Abdullah Gül çıkışı ile ile ilgili soru üzerine “İttifak görüşmeleri sürerken isimlerin üzerinde tartışılması doğru değil. Geniş katılımlı bir ittifakın peşindeyiz. Herhangi bir isim üzerinde rezervimiz yok. Herkesin 40 kere düşünüp bir kere konuşması gerektiğini düşünüyoruz" dedi. CHP'den bir açıklama da Özgür Özel'den geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Muharrem İnce’nin Abdullah Gül çıkışı ile ile ilgili soru üzerine “İttifak görüşmeleri sürerken isimlerin üzerinde tartışılması doğru değil. Geniş katılımlı bir ittifakın peşindeyiz. Herhangi bir isim üzerinde rezervimiz yok. Herkesin 40 kere düşünüp bir kere konuşması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.



CHP'DEN YENİ AÇIKLAMA



CHP'den bir açıklama da Özgür Özel'den geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter hesabından yaptığı ve "canımıza tak etti" dediği açıklamada şu ifadeleri kullandı:









"YETER... Bu kadar spekülasyon canımıza tak etti. Bütün amaç bizim içimizde bir tartışma yaratıp moralimizi düşürmek CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak ta"



CHP'Lİ AĞBABA: GÜL ADAYIMIZ DEĞİLDİR



CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili konuştu. CHP'li Ağbaba, 'Cumhuriyet Halk Partisi’nin gündeminde Abdullah Gül gibi bir tartışma yoktur, kendisi adayımız da değildir. CHP’ye yönelik günlerdir algı operasyonu sürdürenlere duyurulur.' dedi.



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