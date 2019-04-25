CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, yarın Ankara Adliyesi’nde saat 11.00'de İçişleri Bakanı Soylu hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrike ettiği” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacak

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, yarın Ankara Adliyesi’nde saat 11.00'de İçişleri Bakanı Soylu hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrike ettiği” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacak.



CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, yarın Ankara Adliyesi’nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrike ettiği' gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacağını söyledi.



CHP'li vekiller Soylu'nun Haziran 2018'de söylediği "CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin" sözlerine ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara-Çubuk'ta şehit cenazesinde uğradığı saldırının ardından "CHP'nin HDP ile teması ve HDP'nin PKK ile kendisini ayırmayan politikası ortadadır. PKK tarafından şehit edilen, acının ve duygunun oluştuğu bir cenazeye Kılıçdaroğlu'nun gelişi haber verilmeliydi" ifadelerini kullanmasına tepki göstermişti.



ulusal.com.tr