Son dakika haberi... CHP, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili araştırma önergesi verdi

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı’nın Ankara’nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Mahallesindeki cenaze töreninde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişimi ile ilgili araştırma önergesini Meclis'e verdi.



CHP'DEN AÇIKLAMA



CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya ilişkin soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu savcıları tarafından başlatıldığını, şüphelilerin sorgusunun Ankara Terörle Mücadele ve Organize Şube Müdürlüğünce yapılması gerektiğini belirterek, "Soruşturmayı Çubuk Cumhuriyet Savcısı yürütüyor ve İlçe Jandarma tarafından ifadeler alınıyor. Sanki basit bir mahalle kavgası soruşturması yapılıyormuş gibi bir hava yaratılmaya çalışılıyor." dedi.



Tanal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı konusunda açıklamalarda bulundu.



Olay gününe ilişkin tüm bilgilerin toplanarak suça doğrudan ve dolaylı olarak iştirak eden bütün şüphelilerin tespit edilerek soruşturmanın derinlemesine yapılması gerektiğini vurgulayan Tanal, Türk Ceza Kanunu'na göre suçun işlenmesinden önce ve bu sıradaki her türlü yardım ve faaliyeti suça iştirakten cezalandırdığını anlattı.



Soruşturmanın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu savcıları tarafından başlatıldığını, bu bağlamda şüphelilerin sorgusunun Ankara Terörle Mücadele ve Organize Şube Müdürlüğünce yapılması gerektiğini belirten Tanal, şunları kaydetti:



"Soruşturmayı Çubuk Cumhuriyet Savcısı yürütüyor ve İlçe Jandarma tarafından ifadeler alınıyor. Sanki basit bir mahalle kavgası soruşturması yapılıyormuş gibi bir hava yaratılmaya çalışılıyor... Olaya adeta bir köy kavgası görüntüsü verilerek olaya baktığımız zaman, gözaltına alınan sanıkların sayısının az olması, görüntüler incelendiğinde toplumsal bir linç ve siyasi saiklerle suçun işlendiği açık ve net ortadayken siyasi saikleri arka plana atılma çabası içindeler."



ulusal.com.tr