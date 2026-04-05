CHP’den, tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım için karar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen yolsuzluk soruşturması neticesinde, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama kararı verilmişti. Yalım’a yönelik suçlamalar; kamu ihalelerine fesat karıştırma, irtikap ve rüşvet başlıkları altında toplanıyor.

DİSİPLİN SEVK

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında alınan kararı kamuoyuna duyurdu. Yapılan incelemeler neticesinde Özkan Yalım’ın, "kesin ihraç" istemiyle ve tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edildiği bildirildi.

Söz konusu karar, adli soruşturmanın içeriği ve tutuklama tedbiri doğrultusunda partinin etik ve disiplin mevzuatı çerçevesinde alındı.